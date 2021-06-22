Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tarlada çalışan 6 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Denizli'de alınan bilgiye göre, Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasına yıldırım düştü.
Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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