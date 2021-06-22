Hastane personeline deprem, yangın konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta olası bir yangında alınacak tedbirler ve yangına müdahale konusunda personeller bilgilendirildi.

Tatbikatta mutfak tüpünün söndürülmesi ve alevlere ilk müdahale uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın sonunda senaryo gereği yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 2 personel itfaiye tarafından kurtarıldı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, Karabük Belediyesi itfaiyesi olarak hedeflerinin vatandaşlar yangına ilk müdahale hakkında bilinçlenmesi olduğunu söyledi.

Yangına ilk müdahalenin büyük felaketlerin önüne geçtiğini belirten Korkut, "Yangına ilk müdahalenin önemini gittiğimiz bütün kurumlarda anlatıyoruz. Vatandaşlara bir beceri kazandırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız tatbikatlar sonrasında Karabük'te meydana gelen birkaç daire yangınına vatandaşların kendi müdahalesini ve müdahalede başarılı olduklarını da gördük. Bu tatbikatlarımızın amacına ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.