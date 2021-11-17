Dikili ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Özen, sanayi ve turizm kenti olarak bilinen İzmir'in tarım devi olduğunu, bitkisel ve hayvansal üretimde lider olduğunu söyledi.

Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak proje ve desteklerle üreticilerin yanında olduklarını belirten Özen, şunları kaydetti:

"İzmir'de 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. 300 hayvancılık işletmesine katkı sağlayacak bu programda aynı zamanda sürü kalitesini de artırmayı hedefliyoruz. Damızlık kalitesi yüksek olan bu hayvanların sürülere dahil olmasıyla birlikte İzmir'de küçükbaş hayvancılığa önemli bir katkı sağlıyoruz. Yüzde 85'inin Bakanlığımız hibesiyle karşılandığı 4 bin 800 damızlık hayvan bugün itibariyle sahiplerine ulaşmaya başladı. 300 üreticimizin her birine 16 hayvan dağıtıyoruz. Tüm ülkede 651 üreticiye verilen bu desteğin neredeyse yarısını ilimiz aldı. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, üreticilere verilen koyunlara iyi bakılması halinde gelecek yıllarda İzmir'in hayvancılıkta söz sahibi olacağını söyledi.

Üreticilerden Harun Çelik ise verilen desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "15 koyun 1 koç için 7 bin 200 lira katkı payı verdik. Kalan kısmı ise Bakanlık hibe olarak veriyor. Verilen koyunların bir çoğunun ikiz, üçüz doğurduğunu öğrendik. İklimde uygun olursa kırsalda yaşayan vatandaşlara büyük destek olacak." dedi.

Program kura çekimi ve hayvanların teslimiyle sona erdi.