Pazaryolu ilçesinde düzenlenen doğal gaz açılış töreninde konuşan Sekmen, "Kent merkezi, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye, Pasinler, Horasan, Karaçoban, İspir, Aşkale, Hınıs, Tortum, Oltu ve Narman ilçelerimizdeki doğal gaz kullanımına Pazaryolu'nu de dahil ettik. İnşallah yıl sonuna kadar Köprüköy, Şenkaya ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturacağız." dedi.

Enerji çeşitliliğinde maliyeti ve çevreye dost yakıt olması bakımından doğal gazın en çok aranan enerji kaynaklarının başında geldiğini ifade eden Sekmen, maliyet düşüklüğü, temizliği ve sürekliliği nedeniyle kentte 153 bin 781 aboneye hizmet verildiğini aktardı.

Sekmen, lisans ve altyapı çalışmaları devam eden diğer ilçelerin de yakında doğal gaza kavuşacağını ve vatandaşların ekonomik bütçelerini korumaya devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Erzurum eski Erzurum değil, her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da Allah'ın izniyle aldı başını gidiyor. Avrupa'nın en büyük canlı hayvan borsasını kurduk. Türkiye’de bir ilke imza attık, tarım araçları filosu kurduk ve bu tarım makinalarını çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz. 500 gölet yaptık, sulama kanalları açtık. Yeni ulaşım ağları açtık, mevcut yolları yenileyip modern hale getirdik. En ücra mezramıza bile içme suyu götürdük, kanalizasyon hattı döşedik. Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz. Çöp depolama sahamıza santral kurduk. Çöplerden havaya karışan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tekstil fabrikaları kurduk, gençlerimize yeni iş alanları ve istihdam imkânları sunuyoruz. Kadim şehrimize yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. İlçelerimizi kendi öz değerleriyle geliştireceğiz."