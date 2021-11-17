Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Rize'de 2 kilo 680 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Veliköy ve Pınarbaşı köylerinde iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 680 gram esrar maddesi, 2 tabanca ve 245 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Rize Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu Narkotik
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