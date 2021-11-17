İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar metamfetamin, eroin ve kubar esrar ile 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanımı için cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

Operasyonda H.Z. ve M.A. gözaltına alındı.

Motosikletli Polis Timlerince de üzerinde 67,28 gram kubar esrar ele geçirilen Y.Ç. gözaltına alındı.