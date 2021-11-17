Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu Omar A'nın ilçe kırsalında olduğu tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Omar A, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlının, Suriyeli bir şarkıcı olduğu öğrenildi.