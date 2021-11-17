Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da bağ evinden jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Elazığ'da alınan bilgiye göre, Aşağıdemirtaş köyünde Bülent Erbat'a ait bağ evinde jeneratör çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen S.G. ve E.G'nin adresinde arama yapan ekipler şüphelilerin gösterdiği yerde çalınan jeneratörü ele geçirdi.
Jeneratör sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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