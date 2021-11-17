Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da seyir halindeyken yanan otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.
Yalnızbağ Mahallesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 LT 328 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Sürücünün araçtan inerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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