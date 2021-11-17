Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık, tehdit ve hakaret şüphelisi yakalandı.
Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede hırsızlık, tehdit ve hakaret olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
İş yeri kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, U.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.
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