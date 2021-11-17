Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
Bektaş Yapıcı (56) yönetimindeki 38 KK 735 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu Çiçek Mahallesi Çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Yapıcı kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ekrem T. (39) ile Ahmet T. (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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