Valilikten yapılan açıklamaya göre, traktörlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik başlanan proje kapsamında traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı başkanlığında Göçbeyli Mahallesi'nde 7 Ocak'ta 159 sürücüye reflektör dağıtıldı.

Sürücülere traktörlerin kara yollarında kullanımı esnasında dikkat edilecek genel trafik kuralları, römorkların arkasında bulunması gereken reflektörler ve gece şartlarında traktör kullanımı hakkında bilgiler verildi.