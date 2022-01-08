Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de traktör kazalarının önlenmesi için 159 sürücüye reflektör dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığınca "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında 159 sürücüye reflektör dağıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, traktörlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik başlanan proje kapsamında traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı.
Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı başkanlığında Göçbeyli Mahallesi'nde 7 Ocak'ta 159 sürücüye reflektör dağıtıldı.
Sürücülere traktörlerin kara yollarında kullanımı esnasında dikkat edilecek genel trafik kuralları, römorkların arkasında bulunması gereken reflektörler ve gece şartlarında traktör kullanımı hakkında bilgiler verildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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