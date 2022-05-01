Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 13 kişiye yönelik soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Nisan'da kent merkezi ve 7 ilçede düzenlediği eş zamanlı baskında şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: İzmir Terör Örgütü Terörle Mücadele
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