Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli otobüsler Almanya'da sergilendi
Almanya’nın başkenti Berlin'de BUS2BUS fuarına katılan Türk otobüs üreticileri, çevre dostu vizyonu kapsamında geliştirdikleri son model elektrikli otobüslerini tanıttı.
Elektrikli ve otonom araçların damga vurduğu fuarda, dünyanın değişik ülkelerinden otobüs üreticileri elektrikli araçlarını sergileme fırsatı buldu.
Fuarda, akıllı hareketlilik vizyonu kapsamında gelecek dönemde karşımıza çıkacak başta elektrik ve hidrojen olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar ile yüksek teknolojili şarj sistemleri de tanıtıldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’nin elektrikli otobüs üreticileri başarılarıyla dikkati çekmeye devam etti.
Avrupa otobüs pazarı için yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen BUS2BUS Fuarı'na Türkiye’den Karsan, TEMSA, Otokar ve Anadolu Isuzu katıldı.
Etiketler: Almanya Elektrikli Araç
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