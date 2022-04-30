Elektrikli ve otonom araçların damga vurduğu fuarda, dünyanın değişik ülkelerinden otobüs üreticileri elektrikli araçlarını sergileme fırsatı buldu.

Fuarda, akıllı hareketlilik vizyonu kapsamında gelecek dönemde karşımıza çıkacak başta elektrik ve hidrojen olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar ile yüksek teknolojili şarj sistemleri de tanıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye’nin elektrikli otobüs üreticileri başarılarıyla dikkati çekmeye devam etti.

Avrupa otobüs pazarı için yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen BUS2BUS Fuarı'na Türkiye’den Karsan, TEMSA, Otokar ve Anadolu Isuzu katıldı.