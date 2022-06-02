Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD ve yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı ve övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı.
Etiketler: İzmir Terör Örgütü Sosyal Medya PKK/KCK
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