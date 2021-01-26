Nafiz Gürman Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaşayan Muhammed Şirin Arslan (55) ile Bedevi Arslan (55), evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Muhammed Şirin Arslan, eşinin fenalaştığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadını Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Şirin Arslan'ın ise olay yerinde yapılan tedavisinin ardından, durumunun iyi olduğu öğrenildi.