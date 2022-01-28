Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 adrese operasyon düzenlendi.
Buca ilçesinde S.Y'ye, Konak ilçesinde de R.Y. ve Ö.D'ye ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 el yapımı tabanca, 275 mermi, 17 pompalı tüfek, 1 pala (bıçak) ele geçirildi.
S.Y, R.Y. ve Ö.D. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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