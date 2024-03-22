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Güncel
İHA 22.03.2024 09:49

İzmir'de kuyumcu cinayeti

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajı içerisinde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de kuyumcu cinayeti
[Fotograf: İHA]

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a değerlendirmesi için bir miktar para verdiği ve geri alamadığını iddia eden F.B. ile arkadaşı E.Ö., Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı görüşmek için arabaya aldı.

Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü.

Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen zanlılar, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

Otomobilde bulunan şüphelilerden E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti.

Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. 
Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. 
Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. 
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