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Güncel
İHA 22.03.2024 10:01

Isparta’da Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Isparta’da Nevruz Bayramı kutlandı
[Fotograf: İHA]

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinde semeni oyunu, örste çekiçle demir dövme, yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı, halat çekme yarışı ve Nevruz ateşi yakılması gibi etkinlikler yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun Tarih Öğretmeni Necati Göksel yaptı. 

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kaymakam Adem Çelik Nevruz ateşini yaktı.

Ateşin yakılmasıyla birlikte Eğirdir protokolü ve öğrenciler tek tek üzerinden atladı.

Nevruz Bayramı kutlamasına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, Eğirdir Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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