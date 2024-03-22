Yozgat’ta 30 bin fidan dağıtıldı

Kent merkezi Askerlik Şubesi önünde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orman Genel Müdürlüğüne ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ile çalışanlarına teşekkür etti.

Özkan, il genelinde vatandaşlara 30 bin fidan dağıtıldığını belirterek, “Vatandaşlarımız, aldıkları bu fidanları toprakla buluşturarak baharın bereketine katkı sunacaktır. İnşallah bol ve bereketli bir bahar olur.” dedi.

Vatandaşlar ise dağıtılan sedir cinsi fidanlara yoğun ilgi gösterdi.