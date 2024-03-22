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Güncel
AA 22.03.2024 09:58

Tunceli’de “Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi” etkinliği yapıldı

Tunceli’de Nevruz Bayramı dolayısıyla "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği düzenlendi.

Tunceli’de “Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi” etkinliği yapıldı

Etkinlik, Valilik ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince Tunceli Cemevi’nde gerçekleştirildi.

Alevi dedesinin birlik ve lokma duasıyla başlayan programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yemeğin ardından birlik cemi yapılan etkinlikte, halk ozanları tarafından deyişler söylendi, semah dönüldü.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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