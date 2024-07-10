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Güncel
AA 10.07.2024 18:15

İzmir'de kız arkadaşını öldüren kişiye 26 yıl hapis

İzmir'in Konak ilçesinde Özlem Eryakşi'yi öldüren erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de kız arkadaşını öldüren kişiye 26 yıl hapis
[Fotoğraf: Arşiv]

Özlem Eryakşi, 25 Kasım 2022 tarihinde Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun ruhsatsız tabancasıyla evinde vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Cemal Kusuvoğlu, Eryakşi'nin intihar ettiğini öne sürmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kusuvoğlu, hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

24 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve Eryakşi'nin yakınları katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmayı izledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık, son sözlerinde suçsuz olduğunu ve olayın kazayla gerçekleştiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl olarak belirledi. Sanığa ayrıca ruhsatsız tabanca taşımak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verildi.

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