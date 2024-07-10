KPSS Lisans vatandaşlık ve eğitim bilimleri etkinlikleri TRT Bil Bakalım'da

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sınavına hazırlanan kullanıcılar için "KPSS Lisans Vatandaşlık" ve "KPSS Lisans Eğitim Bilimleri" etkinlikleri 10-13 Temmuz arasında TRT Bil Bakalım’da yayınlanıyor.

2024 KPSS sınavına hazırlanan kişilerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak “KPSS Vatandaşlık” ve “KPSS Eğitim Bilimleri” etkinlikleri sınırlı süreyle TRT Bil Bakalım’da kullanıcılarla buluşuyor. TRT Bil Bakalım, KPSS’ye sayılı günler kala kullanıcıların kazanımlarını test ederken eğlenebilmesini hedefliyor. Kullanıcılar soruları çözerken hiçbir reklam ile karşılaşmadığı için dikkat dağınıklığı oluşturacak uyarıcı etkenlere maruz kalmıyor.

TRT Bil Bakalım’da yayınlanan “KPSS Vatandaşlık” etkinliği toplam 50 soru ile kısa bir deneme sınavı görevi görüyor. “KPSS Vatandaşlık” soruları anayasa, hukuk, devlet, yasama, yürütme, yargı, idare, uluslararası kuruluşlar ve güncel olaylardan oluşuyor.

“KPSS Eğitim Bilimleri” etkinliği eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar, öğretim yöntemleri, eğitim kuramları, ölçme ve değerlendirme gibi pek çok konudan oluşan soruların özeti niteliğinde olup kullanıcıların eğitim bilimleri hakkında kendilerini test etmesine imkan sunuyor.

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra, ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Ailesi ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.