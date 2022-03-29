Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta 3 yaşındaki Umut Duymaz'a, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ABC 677 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Duymaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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