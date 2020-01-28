İzmir'de "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" toplantısı yapıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Yerel Yönetim Yapıları 1. Buca Çalıştayı" gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik politikalarının önemine değindi.
Yaz döneminde Çeşme ilçesinde projeyle ilgili pilot uygulama yapıldığını hatırlatan Memük, "Çeşme'nin ardından şimdi Buca ilçesinde yapılıyor. Buradaki ortaya çıkacak olan güzel sonuçlar, çalışmalar bütün Türkiye'ye model olacaktır." dedi.
Buca Kaymakamı Faik Arıcan da projeyle suçu önleyici ve suçtan caydırıcı yerel planların amaçlandığını söyledi.
Konuşmaların ardından projeyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.