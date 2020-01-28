Sokak kedileri balıkçıların dönüş yolunu bekliyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarına gelen sokak kedileri balıkçıların avdan dönüş yolunu gözlüyor.
[Fotoğraf: AA]
Beyşehirli balıkçılar, kıyılarda "Çin sazanı" avı için ağ serip mesai yaparken, kasalarını doldurdukları balıklardan sokak kedileri de nasibini alıyor.
Av dönüşü kıyıda balıkçıların kullandığı limanda iskelenin üzerine çıkarak önüne atılacak bir balık bekleyen sokak kedileri, avcıların gelmesiyle birlikte mutlu sona ulaşıyor.