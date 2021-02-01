Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir’de duvarda sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın duvar aralığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Karabağları ilçesi 3127 Sokak'ta yaşayan bir kişi, 110 ekiplerini arayarak aynı adresteki binanın duvar aralığından kedi sesi geldiğine yönelik ihbarda bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine, İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal ederek, yaptıkları incelemede kedinin, su sayaçlarının bağlı olduğu ve bina duvarları içinden geçen ana su borusunun kanalında bulunduğunu tespit etti.
AKS 110 ekiplerince, duvarda delik açılarak kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Etiketler: İtfaiye
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