Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2020 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı.

Bu yılki sayıma göre, 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yaptığı koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan sayesinde 2201'e yükseldi.

Öte yandan ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor.

Çamardı Kaymakamı Cafer Ekinci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Özer, Çamardı Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan Arsal, Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, yaklaşık 2000 rakımdaki Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yem bıraktı.

Kar kalınlığının arttığı ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmak zorluk çektiği bölgelerde yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 kilogram ot, yonca, sebze ve buğday doğaya bırakıldı.