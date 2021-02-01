Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin gümrük kaçağı elektronik sigaraları elden ve kuryeyle piyasaya sürdüklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentteki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan O.A, S.İ, C.K. ve K.İ'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 245 elektronik sigara ve 1775 elektronik sigara aksesuarı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.