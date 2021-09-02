Sabah saatlerinde Karantina Vapur İskelesi civarına balık tutmaya gelenler, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve daha sonra sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesi sonucu, cesedin 71 yaşındaki Cevdet Görmüş'e ait olduğu tespit edildi.