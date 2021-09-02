Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Sabah saatlerinde Karantina Vapur İskelesi civarına balık tutmaya gelenler, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve daha sonra sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin incelemesi sonucu, cesedin 71 yaşındaki Cevdet Görmüş'e ait olduğu tespit edildi.
Etiketler: İzmir
Son Haberler
- 02:47
- 02:44
- 02:10
- 01:28
- 01:09
Sıradaki Haber
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz