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İzmir'de 680 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 75'inci Yıl Mahallesi Menengic mevkisinde, Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri yetiştirdiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı hint keneviriSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:55
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İzmir'de 680 kök Hint keneviri ele geçirildi
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