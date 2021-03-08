Kemalpaşa ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Canoğlu, eşi ve çocuklarıyla çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Kiraz ve üzüm de yetiştiren Canoğlu'nun arı kovanları da bulunuyor.

İl müdürü Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla Canoğlu'na sürpriz ziyarette bulundu, ona çiçek verdi ve bir de eşarp hediye etti.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların tarımsal üretime çok ciddi destek verdiğini belirtti.

Kadınlara hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Özen, her zaman onların yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kadınların, bulundukları bütün alanlarda dokunuşlarıyla farklılık oluşturduğuna değinen Özen, "Kadına şiddet insanlıkla bağdaşmaz. Bizim kültürümüzde kadınlar baş tacıdır. Bu sabah, müdürlüğümüzdeki kadın çalışanlarımızla bahçeye lale diktik. Kadınlarımızı bir güne sığdırmak mümkün değil ama bugün onları hatırlamak için böyle etkinlikler düzenledik." diye konuştu.

"Ölene kadar üretime devam"

Özen'i karşısında görünce şaşırdığını ifade eden Canoğlu ise desteklerinden dolayı müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

Çiftçiliğe ne zaman başladığının sorulması üzerine Canoğlu, "Elim çapa, taş tuttu tutalı bu işlerle uğraşıyoruz. 7 yaşındaydım galiba. Ölene kadar üretime devam. Rızkımızı buradan çıkartmaya devam edeceğiz." diye cevap verdi.