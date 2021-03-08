İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 38 kişiye, 34 bin 200 lira ceza verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye de 112 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kentte 250 iş yerini denetleyen ekipler, 800 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.

