Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında 34 FE 4209 plakalı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 30 litrelik bidonlar halinde 300 litre bandrolsüz sıvı el dezenfektanı, çeşitli ölçülerde 740 boş plastik şişe, 772 plastik şişe kapağı, 4 bin etiket ele geçirildi.

Araçtaki İ.Ö, G.G. ve N.E. hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem başlatıldı.