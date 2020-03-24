Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depo, ev ve araçta, 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirdi.

Kaçak üretim yaptığı belirlenen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.