Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
[uyuşturucu operasyonu]
İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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