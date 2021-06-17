İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir ikamette tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda, farklı dönemlere ait, bronz ve gümüş olduğu düşünülen 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

Adreste ikamet ettiği belirlenen M.S. isimli bir şüpheli hakkında işlem başlatılırken, M.S.'nin daha önce de aynı suçtan 2 kaydının olduğu tespit edildi.