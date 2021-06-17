Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de 131 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin evinde, farklı dönemlere ait 131 parça tarihi eser ele geçirildi.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir ikamette tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Adrese gerçekleştirilen operasyonda, farklı dönemlere ait, bronz ve gümüş olduğu düşünülen 131 parça tarihi eser ele geçirildi.
Adreste ikamet ettiği belirlenen M.S. isimli bir şüpheli hakkında işlem başlatılırken, M.S.'nin daha önce de aynı suçtan 2 kaydının olduğu tespit edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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