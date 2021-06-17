İl jandarma ekipleri Mezitli ilçesi ve Anamur ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Her iki bölgeye yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, ele geçirdikleri 1 jeneratör, 2 matkap, dedektör ve kazmak için kullanılan malzemelere el koydu.