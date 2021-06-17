Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Mezitli ve Anamur ilçelerinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl jandarma ekipleri Mezitli ilçesi ve Anamur ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Her iki bölgeye yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, ele geçirdikleri 1 jeneratör, 2 matkap, dedektör ve kazmak için kullanılan malzemelere el koydu.
Etiketler: Kaçak Kazı
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