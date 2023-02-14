Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Deprem İzmir Kahramanmaraş
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