Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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