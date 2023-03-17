Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta bulunan otoparkta, S.B'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Ayağına saçma isabet eden S.B, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun
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