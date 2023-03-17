Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu çalışmanın mart ayının 3. ve 4. haftalarında kent genelinde gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Tilkilere yönelik yerleşim yerleri hariç alanlara kuduza karşı uçakla aşı yemleri atılacaktır. Aşı yemlerine dokunulmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.