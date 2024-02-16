Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.02.2024 15:59

İyi Partili 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı

Niğde'de İyi Parti'den istifa eden 300'e yakın üyenin AK Parti'ye katıldığı bildirildi.

İyi Partili 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen törende, İyi Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış il yöneticileri ile il genel meclisi üyesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 partili, AK Parti'ye geçti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, yeni üyelere rozet taktı.

İyi Partili 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, "Seçimlerde bize destek vermek üzere partimize katılan yeni üyelere teşekkür ediyorum. Partimiz her geçen gün büyüyor, AK Parti ailemiz genişliyor. Partimize güç katan yeni üyelerimizle yerel seçimlerde rekor oy oranıyla tarihi bir zafere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İyi Parti Yerel Seçim 2024 Seçim AK Parti Niğde
Sıradaki Haber
Trakya'da geçen ay 2 bin 405 konut satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Ukrayna: Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki bir mevzimizden çekilme kararı aldık
16:30
Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor
16:16
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesinden gelen haberlerden derin endişe duyuyoruz
16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
16:30
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı
16:09
Özgür Özel: Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ