Haber Giriş: Kaynak: AA
İtfaiye ekipleri yavru kargayı yuvasına kavuşturdu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye ekipleri, karga yavrusunu düştüğü yuvasına merdiven yardımıyla yerleştirdi.
İlçeye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi Badal Sokak'ta vatandaşlar, karga yavrusunun, bir binanın çatısındaki yuvasından düştüğünü farketti.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yavru kargayı alarak merdiven yardımıyla binanın çatısındaki yuvasına bıraktı.
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