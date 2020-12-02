Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 57 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürüyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi.
İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 20 bin 709 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.
Can kaybının 57 bin 45’e ulaştığı ülkede toplamda 823 bin 335 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 761 bin 230 de aktif vaka olduğu bildirildi.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz