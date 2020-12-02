İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 20 bin 709 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.

Can kaybının 57 bin 45’e ulaştığı ülkede toplamda 823 bin 335 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 761 bin 230 de aktif vaka olduğu bildirildi.