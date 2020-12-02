Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da hafta sonu nöbetçi eczane sayısı arttırılacak
[Fotoğraf: AA]
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayısı üç kat artırılacak.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
Son Haberler
- 18:47
- 18:39
- 18:26
- 18:16
- 18:10
Sıradaki Haber
Hafta sonu marketler açık mı? Marketlerin çalışma saatleri...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz