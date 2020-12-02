İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler devreye girdi. Peki restoranlar kafeler ve lokantalar sokağa çıkma kısıtlamasında açık mı?

Restoranlar kafeler ve lokantalar hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında açık mı?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarını yayımladı.Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süreler içerisinde lokanta, restoran tarzı yeme-içme yerleri paket servis hizmeti verebilirler mi?

“30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemiz ile hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre içerisinde; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 28439;nci maddesinde belirtildiği üzere, lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00'e kadar sürdürebileceklerdir.”

Hafta sonu restoran ve lokantalar açık mı?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.