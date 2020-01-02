İstanbul'da Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu.

Yüksek kesimlerde yağış devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA