Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde buz sarkıtları oluştu, göl ve şelaleler de buzlarla kaplandı.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin bir bölümü, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Buzla kaplanmasıyla güzel görüntülerin oluştuğu şelaleye gelenler fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Çetin Edizdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye bu yıl kar yağışının geç geldiğini belirtti.

Edizdağ, "Karla birlikte soğuk hava etkili olunca Susuz Şelalesi de dondu. Şelalenin bir bölümü donmasıyla turistler buraya gelerek fotoğraf çektiriyor. Herkesi Susuz Şelalesi'ndeki bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA