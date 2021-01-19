Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak.

İstanbulkart'a HES kodu nasıl tanımlanır?

Istanbulkart HES kodu eşleştirmesi yapmak için tıklayınız.

HES kodunuzla birlikte siteye girilip, gerekli bilgileri doldurulacak. Daha sonra alt tarafta bulunan kaydet butonuna bastığınızda HES kodunuz kartınızla eşleşmiş oluyor. İstanbulkart'ın üzerindeki numara da eşleştirme için gerekli.

HES kodunu İstanbulkart'ına tanımlatmayanlar toplu taşıma aracı kullanamayacak.

İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların da toplu taşıma kullanımı kısıtlandı.